"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الصحة، بغزة، عن حصيلة إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، لليوم الأربعاء في القطاع.



وأعلنت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تسجيل 132 إصابة جديدة بالفيروس في الدورة الثانية ليوم الأربعاء.



وأضافت، أنه بذلك يكون العدد الكلي للإصابات، 264 إصابة، بعد فحص 2065 عينة بنسبة إصابة 12.7%.