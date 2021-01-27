إدارة بايدن تُصدر قراراً بشأن بيع طائرات (F-35) إلى الإمارات

طائرات أف 35

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رام الله - دنيا الوطن

قررت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، تجميد بيع طائرات (F -35) إلى الإمارات.



ونقلت وكالة (بلومبرج) عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية بواشنطن، بأن إدارة بايدن، ستعيد النظر في الصفقة، إلى جانب بيع ذخيرة للسعودية.



وكانت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وافقت على بيع طائرات (F -35)، للإمارات، وذلك بعد أيام قليلة، من الإعلان الأمريكي عن اتفاق تطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي.



من جهته، قال السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي في تغريدة: إن "قرار إدارة بايدن تعليق بيع أسلحة للإمارات والسعودية خطوة صحيحة".