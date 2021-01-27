شؤون فلسطينية

محافظ خانيونس: الرئيس عباس مُصر علي إنهاء الانقسام الفلسطيني

محافظ خانيونس: الرئيس عباس مُصر علي إنهاء الانقسام الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
نظم ملتقى عائلات محافظة خانيونس، تجمع كبير من مخاتير وعائلات محافظة خانيونس، بحضور محافظ خانيونس الدكتور أحمد الشيبي، والمهندس عماد الأغا، مفوض العلاقات الوطنية لحركة (فتح) والعديد من الشخصيات العامة والمخاتير والوجهاء، ورجال الإصلاح بالمحافظة، دعما ومساندة لقرارات الرئيس محمود عباس، بإصدار مراسيم رئاسية للانتخابات التشريعية والرئاسية.

ونقل الشيبي،  تحيات الرئيس، لكل عائلات محافظة خانيونس، مؤكداً على أن الرئيس حافظ على الثوابت الفلسطينية في أصعب الظروف، وأن القيادة الفلسطينية، ممثلة بأنها مصرة على إنهاء الانقسام الفلسطيني ولملمة الجرح الفلسطيني، والسير نحو إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد الشيبي أن المراسيم الرئاسية الأخيرة الخاصة بالانتخابات الفلسطينية،  هي على الطريق الصحيح، وقطع الطريق على كل المتربصين بشعبنا الفلسطيني العظيم، مؤكداً علي أن الرئيس رمز شرعيتنا، وهو عنوان لدولة فلسطين،  وسنكون خلفه دائماً حتى تحقيق الحلم الفلسطيني.

وقال المحافظ: إن تجديد العهد والبيعة للرئيس، ليس بغريب على مخاتير ووجهاء وممثلين عائلات محافظة خانيونس المخلصين المناضلين والشرفاء الأوفياء.

ومن جهته، قال الأغا في كلمة ألقاها في هذا التجمع الكبير: يجب أن نجدد العهد والقسم والبيعة، للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على السير قدماً بفلسطين وشعبنا العظيم إلى الحرية والوحدة والاستقلال، والمضي خلف الرئيس في إنهاء حقبة الانقسام البغيض، وفتح صفحة بناء وطننا الغالي فلسطين، بعد طول سنوات من الانقسام، مؤكداً على أن شعب فلسطين واحد لا يقبل القسمة علي اثنين.


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