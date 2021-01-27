بريطانيا: ارتفاع ملموس بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملموساً بعدد الإصابات والوفيات اليومية، بفيروس (كورونا) المستجد.
سجلت بريطانيا اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملموساً بعدد الإصابات والوفيات اليومية، بفيروس (كورونا) المستجد.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيلها 25308 إصابات، و1725 وفاة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس، في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 25308، ليصل إلى مستوى 3715054 حالة.
وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1725 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 101887 متوفياً.
وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس، في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 25308، ليصل إلى مستوى 3715054 حالة.
وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1725 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 101887 متوفياً.
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