صور: وفد من وزارة العمل بغزة يزور مقر شركة "دنيا الوطن"

وتشكل الوفد الزائر من محمد سمعان، مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل، ومحمد المجدلاوي، رئيس وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، فيما كان باستقباله من شركة "دنيا الوطن"، نائب المدير العام، المدير التنفيذي، محمد عيسى، ومساعد المدير التنفيذي، حنين حمدونة، والمدير الإداري، ألاء النمر.



وتأتي الزيارة من أجل بحث سبل التعاون المشترك، وتوطيد العلاقات.



















رام الله - دنيا الوطنزار وفد من وزارة العمل، بغزة، اليوم الأربعاء، مقر شركة "دنيا الوطن"، في مدينة غزة.