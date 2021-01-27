محافظ سلفيت يغلق شركة باطون لتقديمها خدمات للمستوطنات

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رام الله - دنيا الوطن

أغلق محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، شركة باطون في احدى بلدات غرب المحافظة، بسبب تقديمها منفعة وخدمة لمستوطنة "بركان" لقاء مقابل مالي، ابتداء من اليوم.



وحذر كميل من التعامل مع المستوطنات بأي شكل، مؤكدا عدم التهاون مع أي من يثبت تورطه بهذا الشأن وسيتم ايقاع اقصى العقوبات بحقه.



وبيّن أن القرار جاء لعدم التزام شركة الباطون بالقوانين والقرارات التي تحظر تقديم خدمات أو سلع للمستوطنات ولمقتضيات المصلحة الوطنية والعامة، من اجل مكافحة خدمة المستوطنات المقامة قصراً على أراضينا، لافتا إلى أنه تم احالة الملف الى جهات الاختصاص القضائي لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.