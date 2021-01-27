جمال نزال: فتح ستحاسب أعضاءها الذين قد يحاربونها من خلال ترشحهم كمستقلين

وتابع: "وذلك لقطع الطريق على تكرار أخطاء الماضي ومنح الدماء الجديدة فرصة لخدمة الشعب".

وأكد الدكتور عبد الله كميل، محافظ سلفيت، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، أن الحركة قررت أمس، عدم وضع أسماء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأعضاء المجلس التشريعي السابقين ومسؤولي الأطر والوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين، في قائمة الحركة الانتخابية للمجلس التشريعي.





وقال كميل في تصريح نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "قرار حركة (فتح)، صائب، وأعتقد أنه محط إجماع لقاعدة فتح وجمهورها العريض، حيث إن فتح لديها الكثير الكثير من الشخصيات الوطنية والمثقفة والقريبة من الجمهور".



