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تونس: رئاسة الجمهورية تؤكد استلام طرد قد يحتوي على مواد سامة

تونس: رئاسة الجمهورية تؤكد استلام طرد قد يحتوي على مواد سامة
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدر في رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، العثور منذ يومين، على طرد بريدي يشتبه في احتوائه على "مادة سامة وخطيرة".

وأضاف حسب ما ذكر موقع (موزاييك أف أم) أن الطرد لم يصل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وإنما تم التفطن له من قبل شخص آخر، فيما لا تزال الأبحاث جارية للكشف عن مصدر هذا الطرد، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

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