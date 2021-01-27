حماس تعلق على تصريحات كوخافي بشأن تعامل جيشه مع أي حرب مقبلة بالقطاع

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن تصريحات كوخافي، عن تخطيط جيشه لاستهداف المناطق السكنية المدنية في أي مواجهة قادمة في قطاع غزة أو لبنان، "يعكس بكل صلف منطق العربدة والبلطجة التي يتصرف بها العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني ومكونات أمتنا".



وشددت على أن تهديدات كوخافي بارتكاب مجازر ضد شعبنا الفلسطيني أو الشعب اللبناني ليس جديدة، مشيراً إلى أن "جيش العدو ارتكب مراراً مجازره ضد الشعوب العربية في كل المواجهات والحروب، ولكنه في كل مرة يعجز عن تحقيق النصر ضد المقاومة الباسلة، وهذا العجز سيلازمه في أي مواجهة مستقبلية، وستظل قدرته على حسم معاركه مع المقاومة تبتعد مسافات متزايدة عن مناله".



وأكدت حماس بأن "المقاومة بكل تأكيد ستكون حاضرة للدفاع عن شعبها من أي جريمة صهيونية، وستربك حسابات الاحتلال وتبعثر أوراقه في مقابل أي عدوان يرتكبه الاحتلال وتجعل يدفع ثمن كل ذلك".



وقالت حركة حماس، إن "هذه التهديدات المتكررة لن توقف شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة مشوار نضاله لانتزاع أرضه ومقدساته من براثن الاحتلال، وستستمر المقاومة في مراكمة القوة لتدافع بها عن شعبها، وتواصل مشروع التحرير".



وأضافت: "مرة أخرى.. سيرحل كوخافي، وسيرحل الاحتلال، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه، وستبقى مقاومته الدرع الحامي له".



وكان كوخافي وجه في كلمة له خلال مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، رسالة إلى سكان قطاع غزة، زاعماً: "بإمكانكم أن تكونوا في مكان آخر من ناحية مستوى الحياة لن نستطيع التقدم أكثر من السقف، الذي حددناه في المجال المدني دون حل قضية المفقودين والأسرى وعودتهم الى ديارهم".





وأضاف: بأن مهاجمة قاذفة صواريخ واحدة، داخل غرفة أو بالقرب من بيت مأهول، كفيلة بمنع وإلحاق الأذى بمبنى سكني في إسرائيل، وبالتالي من إصابة وأذية عشرات الأشخاص.





وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال: بشكل واضح أنه في الحرب سيسقط هنا الكثير من الصواريخ، ولن يكون الأمر سهلًا البتة، وفي وجه هذا التهديد ردنا سيتمثل في هجوم واسع جدًا سواء كان في المناطق المفتوحة أو بالقرب أو داخل المباني التي تحتوي على وسائل قتالية وصواريخ.





وادعى بأن الجيش، سيلتزم بالقانون الدولي، و"سوف نحذر السكان في لبنان أو في غزة أو في كل منطقة أخرى، سنحذر وسنسمح لهم بالمغادرة وأحذر الآن السكان في لبنان أو في غزة