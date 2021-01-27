شؤون فلسطينية

حماس تعلق على تصريحات كوخافي بشأن تعامل جيشه مع أي حرب مقبلة بالقطاع

حماس تعلق على تصريحات كوخافي بشأن تعامل جيشه مع أي حرب مقبلة بالقطاع
افيف كوخافي
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، على تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، بشأن تعامل الجيش مع أي حرب مقبلة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن تصريحات كوخافي، عن تخطيط جيشه لاستهداف المناطق السكنية المدنية في أي مواجهة قادمة في قطاع غزة أو لبنان، "يعكس بكل صلف منطق العربدة والبلطجة التي يتصرف بها العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني ومكونات أمتنا".

وشددت على أن تهديدات كوخافي بارتكاب مجازر ضد شعبنا الفلسطيني أو الشعب اللبناني ليس جديدة، مشيراً إلى أن "جيش العدو ارتكب مراراً مجازره ضد الشعوب العربية في كل المواجهات والحروب، ولكنه في كل مرة يعجز عن تحقيق النصر ضد المقاومة الباسلة، وهذا العجز سيلازمه في أي مواجهة مستقبلية، وستظل قدرته على حسم معاركه مع المقاومة تبتعد مسافات متزايدة عن مناله".

وأكدت حماس بأن "المقاومة بكل تأكيد ستكون حاضرة للدفاع عن شعبها من أي جريمة صهيونية، وستربك حسابات الاحتلال وتبعثر أوراقه في مقابل أي عدوان يرتكبه الاحتلال وتجعل يدفع ثمن كل ذلك".

وقالت حركة حماس، إن "هذه التهديدات المتكررة لن توقف شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة مشوار نضاله لانتزاع أرضه ومقدساته من براثن الاحتلال، وستستمر المقاومة في مراكمة القوة لتدافع بها عن شعبها، وتواصل مشروع التحرير".

وأضافت: "مرة أخرى.. سيرحل كوخافي، وسيرحل الاحتلال، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه، وستبقى مقاومته الدرع الحامي له".

وكان كوخافي وجه في كلمة له خلال مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، رسالة إلى سكان قطاع غزة، زاعماً: "بإمكانكم أن تكونوا في مكان آخر من ناحية مستوى الحياة لن نستطيع التقدم أكثر من السقف، الذي حددناه في المجال المدني دون حل قضية المفقودين والأسرى وعودتهم الى ديارهم".

وأضاف: بأن مهاجمة قاذفة صواريخ واحدة، داخل غرفة أو بالقرب من بيت مأهول، كفيلة بمنع وإلحاق الأذى بمبنى سكني في إسرائيل، وبالتالي من إصابة وأذية عشرات الأشخاص. 

وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال: بشكل واضح أنه في الحرب سيسقط هنا الكثير من الصواريخ، ولن يكون الأمر سهلًا البتة، وفي وجه هذا التهديد ردنا سيتمثل في هجوم واسع جدًا سواء كان في المناطق المفتوحة أو بالقرب أو داخل المباني التي تحتوي على وسائل قتالية وصواريخ.

وادعى بأن الجيش، سيلتزم بالقانون الدولي، و"سوف نحذر السكان في لبنان أو في غزة أو في كل منطقة أخرى، سنحذر وسنسمح لهم بالمغادرة وأحذر الآن السكان في لبنان أو في غزة 
أنه مع بدء التوتر، سنسمح لكم بمغادرة المناطق التي تعرفون انها مكتظة بالصواريخ، وفي ضوء ذلك، ستشهد هذه المناطق هجمات مكثفة من قبلنا"، وفق زعمه.

أخبار ذات صلة

إعلام الأسرى يحذر من خطر حقيقي يهدد حياة الأسرى المصابين بـ(كورونا)

إعلام الأسرى يحذر من خطر حقيقي يهدد حياة الأسرى المصابين بـ(كورونا)

لدعم القضية الفلسطينية.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الشهر المقبل

لدعم القضية الفلسطينية.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الشهر المقبل

محافظ سلفيت يغلق شركة باطون لتقديمها خدمات للمستوطنات

محافظ سلفيت يغلق شركة باطون لتقديمها خدمات للمستوطنات

جمال نزال: فتح ستحاسب أعضاءها الذين قد يحاربونها من خلال ترشحهم كمستقلين

جمال نزال: فتح ستحاسب أعضاءها الذين قد يحاربونها من خلال ترشحهم كمستقلين

(شمس) يستنكر إصدار محكمة بداية دير البلح حكماً جديداً بالإعدام بحق مواطن

(شمس) يستنكر إصدار محكمة بداية دير البلح حكماً جديداً بالإعدام بحق مواطن

قوات الاحتلال تقتلع آلاف الأشجار في طوباس

قوات الاحتلال تقتلع آلاف الأشجار في طوباس

بسبب (كورونا).. إسرائيل تقرر إغلاق معبر الكرامة حتى إشعار آخر

بسبب (كورونا).. إسرائيل تقرر إغلاق معبر الكرامة حتى إشعار آخر

&#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف تطورات إعادة فتح الأسواق وقطاعات أخرى بالقطاع

"الداخلية" بغزة تكشف تطورات إعادة فتح الأسواق وقطاعات أخرى بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إعلام الأسرى يحذر من خطر حقيقي يهدد حياة الأسرى المصابين بـ(كورونا)

إعلام الأسرى يحذر من خطر حقيقي يهدد حياة الأسرى المصابين بـ(كورونا)

محافظ سلفيت يغلق شركة باطون لتقديمها خدمات للمستوطنات

محافظ سلفيت يغلق شركة باطون لتقديمها خدمات للمستوطنات

(شمس) يستنكر إصدار محكمة بداية دير البلح حكماً جديداً بالإعدام بحق مواطن

(شمس) يستنكر إصدار محكمة بداية دير البلح حكماً جديداً بالإعدام بحق مواطن

قوات الاحتلال تقتلع آلاف الأشجار في طوباس

قوات الاحتلال تقتلع آلاف الأشجار في طوباس

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة قباطية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة قباطية

&#34;كهرباء غزة&#34;:عودة خطي بغداد والقبة للعمل مجدداً

"كهرباء غزة":عودة خطي بغداد والقبة للعمل مجدداً

بقيمة 23 مليون يورو.. الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية توقعان اتفاقية مشروع لرفع كميات المياه

بقيمة 23 مليون يورو.. الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية توقعان اتفاقية مشروع لرفع كميات المياه

منوعات

شاهد: تعليق محمد رمضان على &#34;دعاء&#34; أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: تعليق محمد رمضان على "دعاء" أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ&#34;النذل&#34;

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ"النذل"

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

شقيقة سعاد حسني تشن هجوماً لاذعاً على منى زكي وتصفها بـ&#34;المغيَّبة&#34;

شقيقة سعاد حسني تشن هجوماً لاذعاً على منى زكي وتصفها بـ"المغيَّبة"

شاهد: وفاء الكيلاني وتيم حسن يحسمان الجدل حول طلاقهما بهذه الصورة

شاهد: وفاء الكيلاني وتيم حسن يحسمان الجدل حول طلاقهما بهذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق &#34;كل أفلامك قبلات&#34;

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق "كل أفلامك قبلات"

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق &#34;مبروك&#34;

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق "مبروك"

عربي

تونس: رئاسة الجمهورية تؤكد استلام طرد قد يحتوي على مواد سامة

تونس: رئاسة الجمهورية تؤكد استلام طرد قد يحتوي على مواد سامة

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

حسان دياب: اللبنانيون يواجهون تحديات ضخمة ووضع الحكومة المالي صعب

حسان دياب: اللبنانيون يواجهون تحديات ضخمة ووضع الحكومة المالي صعب

سياسي مصري يكشف أسرار جديدة عن حسني مبارك وأخطر رجاله

سياسي مصري يكشف أسرار جديدة عن حسني مبارك وأخطر رجاله