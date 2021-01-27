شؤون فلسطينية

(شمس) يستنكر إصدار محكمة بداية دير البلح حكماً جديداً بالإعدام بحق مواطن

(شمس) يستنكر إصدار محكمة بداية دير البلح حكماً جديداً بالإعدام بحق مواطن
رام الله - دنيا الوطن
تلقى مركز (شمس) بكثير من القلق والغضب، إصدار محكمة بداية دير البلح وسط قطاع غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المواطن (ع.ع) اليوم الأربعاء 27/1/2021 بالتهم المسندة إليه في قضية قتل قصداً بالاشتراك خلافاً لأحكام القانون.

وكان لافتاً ما ترافق مع الحكم من تصريح عن جهات العدالة في قطاع غزة من أن: "القضية من قضايا الرأي العام، والتي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة ممثلين في (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منها لتحقيق مجتمع آمن بعيد عن الجريمة".

وشدد المركز على أن هذا التوجه الخطير الذي سبق وأن حذر منه مركز، من أنه قد يجري المساس بضمانات المحاكمة العادلة، والانجراف نحو رغبات الثأر والانتقام، على حساب التطبيق السليم والمتأني بدواعي تسريع الحسم في القضايا الجنائية، كما يعكس التصريح فهم خطير لفلسفة العدالة، يتمثل في إتباع "القصاص" كوسيلة لتحقيق الأمن في المجتمع وحفظ السلم الأهلي ومحاربة الجريمة، بدلاً من التوجه لخطط إستراتيجية وحلول جذرية تمنع مسببات ارتكاب الجريمة ودوافع وقوعها، حيث من غير الحكمة إبقاء بيئة نمو الجريمة قائمة، وانتظار ولادة مجرمين جدد، ومن ثم التخلص السهل منهم بدلاً من إغلاق الدوافع أمام وقوع الجريمة من الأساس.

وأكد على أن هذه الأحكام تأتي في ظل استعداد الفلسطينيين لإجراء الانتخابات بمستوياتها المختلفة، وقرب لقاءات القاهرة للتباحث بين الأطراف الفلسطينية، إذ كان واحداً من أبرز تبعات الانقسام السياسي، وجود انقسام على المستويين التشريعي والقضائي، حيث يُنظر للحكم في هذا التوقيت على أنه تصرف من شأنه أن يساهم في تسميم الأجواء الوحدوية التي من شأنها أن تنجح في إعادة توحيد القضاء ومنظومة العدالة، وعلى أنه يأتي في سياق دعاية انتخابية مبكرة من قبل سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة حركة (حماس)، موجهة للقواعد الشعبية المؤيدة بشدة لعقوبة الإعدام.

ودعا المركز الأطراف المختلفة في منظومة العدالة في قطاع غزة لاحترام الحق في الحياة ركيزة منظومة حقوق الإنسان أولاً، واحترام التزامات دولة فلسطين القانونية، واحترام الرغبة الرسمية في إلغاء هذه العقوبة، ومراعاة الأجواء الوحدوية المنتظر منها توحيد منظومة العدالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال: "أنه بأمل أن يكون الانتخاب المرتقب للمجلس التشريعي والانعقاد البرلماني مدخلاً لأنسنة التشريعات الفلسطينية، بالمواءمة بين التشريعات الوطنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، وإصلاح منظومة التشريعات الجزائية عبر إقرار قانون عقوبات فلسطيني عصري وحديث ملتزم بالمعايير والممارسات الفضلى وبالفلسفة الأحدث للعدالة الجنائية، وإعادة النظر في قانون العقوبات الثوري 5/1979 وبقية التشريعات التي تسمح بعقوبة الإعدام باتجاه إلغاءها".

أخبار ذات صلة

إعلام الأسرى يحذر من خطر حقيقي يهدد حياة الأسرى المصابين بـ(كورونا)

إعلام الأسرى يحذر من خطر حقيقي يهدد حياة الأسرى المصابين بـ(كورونا)

لدعم القضية الفلسطينية.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الشهر المقبل

لدعم القضية الفلسطينية.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الشهر المقبل

محافظ سلفيت يغلق شركة باطون لتقديمها خدمات للمستوطنات

محافظ سلفيت يغلق شركة باطون لتقديمها خدمات للمستوطنات

جمال نزال: فتح ستحاسب أعضاءها الذين قد يحاربونها من خلال ترشحهم كمستقلين

جمال نزال: فتح ستحاسب أعضاءها الذين قد يحاربونها من خلال ترشحهم كمستقلين

حماس تعلق على تصريحات كوخافي بشأن تعامل جيشه مع أي حرب مقبلة بالقطاع

حماس تعلق على تصريحات كوخافي بشأن تعامل جيشه مع أي حرب مقبلة بالقطاع

قوات الاحتلال تقتلع آلاف الأشجار في طوباس

قوات الاحتلال تقتلع آلاف الأشجار في طوباس

بسبب (كورونا).. إسرائيل تقرر إغلاق معبر الكرامة حتى إشعار آخر

بسبب (كورونا).. إسرائيل تقرر إغلاق معبر الكرامة حتى إشعار آخر

&#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف تطورات إعادة فتح الأسواق وقطاعات أخرى بالقطاع

"الداخلية" بغزة تكشف تطورات إعادة فتح الأسواق وقطاعات أخرى بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إعلام الأسرى يحذر من خطر حقيقي يهدد حياة الأسرى المصابين بـ(كورونا)

إعلام الأسرى يحذر من خطر حقيقي يهدد حياة الأسرى المصابين بـ(كورونا)

محافظ سلفيت يغلق شركة باطون لتقديمها خدمات للمستوطنات

محافظ سلفيت يغلق شركة باطون لتقديمها خدمات للمستوطنات

(شمس) يستنكر إصدار محكمة بداية دير البلح حكماً جديداً بالإعدام بحق مواطن

(شمس) يستنكر إصدار محكمة بداية دير البلح حكماً جديداً بالإعدام بحق مواطن

قوات الاحتلال تقتلع آلاف الأشجار في طوباس

قوات الاحتلال تقتلع آلاف الأشجار في طوباس

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة قباطية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة قباطية

&#34;كهرباء غزة&#34;:عودة خطي بغداد والقبة للعمل مجدداً

"كهرباء غزة":عودة خطي بغداد والقبة للعمل مجدداً

بقيمة 23 مليون يورو.. الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية توقعان اتفاقية مشروع لرفع كميات المياه

بقيمة 23 مليون يورو.. الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية توقعان اتفاقية مشروع لرفع كميات المياه

منوعات

شاهد: تعليق محمد رمضان على &#34;دعاء&#34; أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: تعليق محمد رمضان على "دعاء" أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ&#34;النذل&#34;

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ"النذل"

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

شقيقة سعاد حسني تشن هجوماً لاذعاً على منى زكي وتصفها بـ&#34;المغيَّبة&#34;

شقيقة سعاد حسني تشن هجوماً لاذعاً على منى زكي وتصفها بـ"المغيَّبة"

شاهد: وفاء الكيلاني وتيم حسن يحسمان الجدل حول طلاقهما بهذه الصورة

شاهد: وفاء الكيلاني وتيم حسن يحسمان الجدل حول طلاقهما بهذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق &#34;كل أفلامك قبلات&#34;

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق "كل أفلامك قبلات"

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق &#34;مبروك&#34;

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق "مبروك"

عربي

تونس: رئاسة الجمهورية تؤكد استلام طرد قد يحتوي على مواد سامة

تونس: رئاسة الجمهورية تؤكد استلام طرد قد يحتوي على مواد سامة

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

حسان دياب: اللبنانيون يواجهون تحديات ضخمة ووضع الحكومة المالي صعب

حسان دياب: اللبنانيون يواجهون تحديات ضخمة ووضع الحكومة المالي صعب

سياسي مصري يكشف أسرار جديدة عن حسني مبارك وأخطر رجاله

سياسي مصري يكشف أسرار جديدة عن حسني مبارك وأخطر رجاله