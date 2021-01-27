قوات الاحتلال تقتلع آلاف الأشجار في طوباس



وأفادت مديرية زراعة طوباس والأغوار الشمالية بأن جرافات تابعة للاحتلال قامت منذ ساعات الصباح بقص ما يقارب عشرة آلاف شجرة حرجية (صنوبر وأكاسيا)، واقتلاع أكثر من 100 شجرة زيتون.



وقدرت مديرية الزراعة المساحة المدمرة بـ200 دونم، وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الطرق المؤدية للمنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها.















رام الله - دنيا الوطناقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، آلاف الأشجار الحرجية، والزيتون في منطقة عينون شرق طوباس.