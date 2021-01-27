بسبب (كورونا).. إسرائيل تقرر إغلاق معبر الكرامة حتى إشعار آخر

معبر الكرامة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، اليوم أنه اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر، لن يُسمح بتنقل المسافرين عن طريق معبر الكرامة.



وأضاف أنه سيسمح بدخول الحالات الإنسانية الاستثنائية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الأردن والسلطة الفلسطينية.



وكان وزير الداخلية الإسرائيلية، ارييه درعي أعلن مساء اليوم، عن إغلاق المعابر الحدودية بين إسرائيل، وكل من الأردن ومصر، اعتباراً من صباح غد الخميس من الساعة 6:00 صباحا وحتى نهاية الشهر الجاري.



ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه "لن يُسمح للإسرائيليين والأجانب بدخول إسرائيل عن طريقها".