"الداخلية" بغزة تكشف تطورات إعادة فتح الأسواق وقطاعات أخرى بالقطاع





وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، بأن لدى وزارة الداخلية تصور لإعادة تشغيل الأسواق، و"لكن بحاجة لنقاش خلال الأيام القادمة فالأمر مرهون بالموافقة على هذا التصور".



وشدد على أن "الداخلية" حريصة على إعادة تشغيل الأسواق "ولكن لا يوجد أي مواعيد محددة لإعادة فتحها".



وأضاف البزم: بأن الإجراءات المتخذة، لا زالت سارية كما هي دون أي تغيير، و"نحن أمام نقاش لفتح قطاعات أخرى لكن وفقاً للحالة الوبائية".



وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، بغزة، بأن تقييم الحالة الوبائية في قطاع غزة يتم أسبوعياً، والتحسن الذي طرأ مؤخراً دفع لتخفيف الإجراءات بشكل منضبط، والالتزام بالإجراءات الوقائية سيقابله تخفيف عن المواطنين.



رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، بأنه تم اليوم، عقد اجتماع بين خلية الأزمة في وزارة الداخلية وممثلي الأسواق الشعبية وتم مناقشة التدابير الممكن اتخاذها لأجل إعادة تشغيل الأسواق.