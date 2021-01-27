إيطاليا تسجل ارتفاعاً حاداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، ارتفاعاً حاداً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 15204 إصابات جديدة بالعدوى، مع رصد 467 حالة وفاة ناجمة عن المرض.



وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات، ليصل العدد العام إلى مستوى 2501147.