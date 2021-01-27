إسرائيل: اكتشاف حالات إصابة بالطفرة الجنوب الإفريقية لفيروس (كورونا) للمرة الأولى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأنه لأول مرة في إسرائيل، تم اكتشاف حالات إصابة بالطفرة الجنوب الإفريقية لفيروس (كورونا) لدى أشخاص لم يعودوا مؤخرا من جنوب إفريقيا.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأنه لأول مرة في إسرائيل، تم اكتشاف حالات إصابة بالطفرة الجنوب الإفريقية لفيروس (كورونا) لدى أشخاص لم يعودوا مؤخرا من جنوب إفريقيا.
ونقلت (مكان) عن مصادر مطلعة قولها، بأن الأمرَ يدل على تفشٍّ محتمَلٍ لهذه السلالة في أماكنَ لا تستطيع السلطات الصحية مراقبتَها.
هذا وقدَّر نائب المدير العام لمستشفى شيبا، ارنون افيك، أنْ تتراوحَ نسبةُ المصابين بالسلالة البريطانية في إسرائيل، من 50 إلى 70% من مجموع حالات الإصابة الجديدة اليومية.
هذا وقدَّر نائب المدير العام لمستشفى شيبا، ارنون افيك، أنْ تتراوحَ نسبةُ المصابين بالسلالة البريطانية في إسرائيل، من 50 إلى 70% من مجموع حالات الإصابة الجديدة اليومية.
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