إسرائيل: اكتشاف حالات إصابة بالطفرة الجنوب الإفريقية لفيروس (كورونا) للمرة الأولى





ونقلت (مكان) عن مصادر مطلعة قولها، بأن الأمرَ يدل على تفشٍّ محتمَلٍ لهذه السلالة في أماكنَ لا تستطيع السلطات الصحية مراقبتَها.



هذا وقدَّر نائب المدير العام لمستشفى شيبا، ارنون افيك، أنْ تتراوحَ نسبةُ المصابين بالسلالة البريطانية في إسرائيل، من 50 إلى 70% من مجموع حالات الإصابة الجديدة اليومية.







رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأنه لأول مرة في إسرائيل، تم اكتشاف حالات إصابة بالطفرة الجنوب الإفريقية لفيروس (كورونا) لدى أشخاص لم يعودوا مؤخرا من جنوب إفريقيا.