جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على عشرة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 35 مذكرة قضائية وضبطت ثماني مركبات غير قانونية في مدينة ومحافظة جنين.



وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.