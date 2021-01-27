عاجل

  • رئيس الوزراء البريطاني: واثقون من استمرار إمدادات اللقاحات والعقود الموقعة بشأنها

  • بريطانيا: جونسون يرجح فتح المدارس البريطانية بحلول 8 مارس

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة قباطية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة قباطية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابا من بلدة قباطية، جنوب جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصطفى فيصل زكارنة (20 عاماً) أثناء مروره على حاجز عسكري دوتان.

أخبار ذات صلة

&#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف تطورات إعادة فتح الأسواق وقطاعات أخرى بالقطاع

"الداخلية" بغزة تكشف تطورات إعادة فتح الأسواق وقطاعات أخرى بالقطاع

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

&#34;كهرباء غزة&#34;:عودة خطي بغداد والقبة للعمل مجدداً

"كهرباء غزة":عودة خطي بغداد والقبة للعمل مجدداً

بقيمة 23 مليون يورو.. الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية توقعان اتفاقية مشروع لرفع كميات المياه

بقيمة 23 مليون يورو.. الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية توقعان اتفاقية مشروع لرفع كميات المياه

بظل تصاعد انتشار (كورونا).. مطالبات بإرسال وفد طبي دولي للإشراف على صحة الأسرى

بظل تصاعد انتشار (كورونا).. مطالبات بإرسال وفد طبي دولي للإشراف على صحة الأسرى

المفوض العام لـ (أونروا) يزور مخيمي بلاطة وعسكر

المفوض العام لـ (أونروا) يزور مخيمي بلاطة وعسكر

رئيس الوزراء يدعو لضرورة توظيف المساعدات الدولية لخدمة الأولويات الوطنية

رئيس الوزراء يدعو لضرورة توظيف المساعدات الدولية لخدمة الأولويات الوطنية

الهباش: منع الاحتلال عمليات الترميم بالمسجد الأقصى عدوان وقح على ديننا

الهباش: منع الاحتلال عمليات الترميم بالمسجد الأقصى عدوان وقح على ديننا

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة قباطية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة قباطية

&#34;كهرباء غزة&#34;:عودة خطي بغداد والقبة للعمل مجدداً

"كهرباء غزة":عودة خطي بغداد والقبة للعمل مجدداً

بظل تصاعد انتشار (كورونا).. مطالبات بإرسال وفد طبي دولي للإشراف على صحة الأسرى

بظل تصاعد انتشار (كورونا).. مطالبات بإرسال وفد طبي دولي للإشراف على صحة الأسرى

المفوض العام لـ (أونروا) يزور مخيمي بلاطة وعسكر

المفوض العام لـ (أونروا) يزور مخيمي بلاطة وعسكر

رئيس الوزراء يدعو لضرورة توظيف المساعدات الدولية لخدمة الأولويات الوطنية

رئيس الوزراء يدعو لضرورة توظيف المساعدات الدولية لخدمة الأولويات الوطنية

الهباش: منع الاحتلال عمليات الترميم بالمسجد الأقصى عدوان وقح على ديننا

الهباش: منع الاحتلال عمليات الترميم بالمسجد الأقصى عدوان وقح على ديننا

هيئة المطاعم تبحث سبل التعاون مع وزارة الحكم المحلي بغزة

هيئة المطاعم تبحث سبل التعاون مع وزارة الحكم المحلي بغزة

منوعات

شاهد: تعليق محمد رمضان على &#34;دعاء&#34; أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: تعليق محمد رمضان على "دعاء" أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ&#34;النذل&#34;

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ"النذل"

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

شقيقة سعاد حسني تشن هجوماً لاذعاً على منى زكي وتصفها بـ&#34;المغيَّبة&#34;

شقيقة سعاد حسني تشن هجوماً لاذعاً على منى زكي وتصفها بـ"المغيَّبة"

شاهد: وفاء الكيلاني وتيم حسن يحسمان الجدل حول طلاقهما بهذه الصورة

شاهد: وفاء الكيلاني وتيم حسن يحسمان الجدل حول طلاقهما بهذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق &#34;كل أفلامك قبلات&#34;

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق "كل أفلامك قبلات"

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق &#34;مبروك&#34;

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق "مبروك"

عربي

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

حسان دياب: اللبنانيون يواجهون تحديات ضخمة ووضع الحكومة المالي صعب

حسان دياب: اللبنانيون يواجهون تحديات ضخمة ووضع الحكومة المالي صعب

سياسي مصري يكشف أسرار جديدة عن حسني مبارك وأخطر رجاله

سياسي مصري يكشف أسرار جديدة عن حسني مبارك وأخطر رجاله

اشتباكات بين الحشد الشعبي وتنظيم الدولة في صحراء غرب العراق

اشتباكات بين الحشد الشعبي وتنظيم الدولة في صحراء غرب العراق