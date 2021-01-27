قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة قباطية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابا من بلدة قباطية، جنوب جنين.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصطفى فيصل زكارنة (20 عاماً) أثناء مروره على حاجز عسكري دوتان.