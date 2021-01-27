دولي

إسرائيل: قرار بإغلاق المعابر الحدودية مع الأردن ومصر اعتباراً من صباح الخميس

إسرائيل: قرار بإغلاق المعابر الحدودية مع الأردن ومصر اعتباراً من صباح الخميس
أحد المعابر بين إسرائيل والأردن
رام الله - دنيا الوطن
تصدياً لتفشي فيروس (كورونا)، أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، ارييه درعي مساء اليوم، عن إغلاق المعابر الحدودية بين إسرائيل، وكل من الأردن ومصر، اعتباراً من صباح غد الخميس من الساعة 6:00 صباحا وحتى نهاية الشهر الجاري.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه "لن يُسمح للإسرائيليين والاجانب بدخول إسرائيل عن طريقها، فيما سيبقى معبر الكرامة مفتوحا أمام الفلسطينيين".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "قمنا باتخاذ القرارات بشأن إغلاق المعابر، ونحن أول دولة في العالم تغلق حدودها البرية والجوية، حيث لن يسمح لاي طيران بالهبوط في البلاد، وقد اضفنا الى ذلك اليوم إغلاق الحدود البرية كافة، بما في ذلك الشوارع المؤدية الى الأردن، وذلك في مسعى للتصدي للفيروس وخاصة السلالات الجديدة". 

جاءت اقوال نتنياهو خلال زيارته مركز تطعيمات في مدينة سديروت.

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