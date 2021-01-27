وكيل وزارة الداخلية يعلن الانتهاء من إعداد المنهاج الفلسطيني لتدريب النزاهة والشفافية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الداخلية، يوسف حرب الانتهاء من المنهاج الفلسطيني لتدريب النزاهة والشفافية في المؤسسة الأمنية.



جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث "واقع النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني 2020" اليوم الأربعاء.



وشدد حرب على حرص وزارة الداخلية على التعاون في تنفيذ مشروع تعزيز النزاهة والشفافية الذي يعتبر خطوة في سياق العمل المتواصل لتحسين المسائلة والحكم الرشيد، ما يعزز مقياس النزاهة في قطاع الأمن من خلال تنظيم اجتماعات متواصلة بين فريق الوزارة والمنتدى المدني لتسهيل مهمة الباحث، والتعاون من أجل إنجاز المطلوب.



ويأتي إنجاز هذا المنهاج انسجاما مع الخطة الاستراتيجية بهدف تطوير القدرات وحوكمة قوى الأمن وكذلك وحدة الشكاوي، حيث تم تشكيل فريق بناء النزاهة والشفافية في وزارة الداخلية بالشراكة مع قطاع الأمن الفلسطيني والمكون من الأمن وهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية.



بدوره، شدد مدير برنامج النزاهة والشفافية في وزارة الداخلية إحسان حمايل على أن الوزارة تثمن التعديلات التي أدرجها المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن بما يستجيب للواقع الفلسطيني ويراعي بيئة العمل الأمني في دولة فلسطين.



كما أكد احترام الوزارة منهجية البحث العلمي التي اتبعها باحثو المنتدى المدني في إعداد المقياس بما يتلائم مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة النزاهة والشفافية الدولية.