إيران: سنبيد تل أبيب ونمحوها إذا ارتكبت إسرائيل أي حماقة ضد منشآتنا النووية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم القوات الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن طهران ستبيد تل أبيب وتمحوها "إذا ارتكبت إسرائيل أي حماقة ضد منشآتنا النووية".



وأضاف بأن "حديث إسرائيل عن تدمير منشآتنا النووية مجرد أوهام وأضغاث أحلام"، جاء ذلك وفق ما نقلت قناة الجزيرة.



وتابع: المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: بأن "جيش الكيان الإسرائيلي يعيش رعبا وهو أضعف من أن ينفذ تهديداته"، وفق تعبيره.