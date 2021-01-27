الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

سجل الأردن اليوم الأربعاء، ارتفاعاً بسيطاً في عدد وفيات فيروس (كورونا) اليومية، بفيروس (كورونا) المستجد.





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 14 وفاة و870 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأشارت الصحة الأردنية في تقريرها، إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 323,111 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 7769 حالة، واجمالي عدد الوفيات إلى (4262) حالة.





رام الله - دنيا الوطن