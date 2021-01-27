شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يدعو لضرورة توظيف المساعدات الدولية لخدمة الأولويات الوطنية

رئيس الوزراء يدعو لضرورة توظيف المساعدات الدولية لخدمة الأولويات الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، القنصل البلجيكي العام دانييل هافن، وبحث معها تعزيز التعاون المشترك ودعم المشاريع التنموية في فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية مواءمة الدعم المقدم مع الخطط التنموية للحكومة، خاصة في مواجهة البطالة في فئة الشباب وخريجي الجامعات، وتوجه الحكومة لإنشاء الكلية الجامعية للتدريب المهني والتقني، وانشاء مدرسة للطلبة الموهوبين، إضافة الى دعم قطاع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ودعم خطط الحكومة للتنمية بالعناقيد، والعديد من المشاريع التنموية.

وثمن اشتية الدعم البلجيكي المستمر لفلسطين خاصة قطاع التعليم والمجتمع المدني وتمكين النساء وحقوق الانسان والمجتمع المدني، إضافة الى دعم الاونروا، مشيدا بموقف بلجيكا الرافض للضم وصفقة القرن ودعم حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

من جانبها، أكدت هافن موقف بلجيكا الداعم لحل الدولتين، مشيرة إلى قرار بلادها تخصيص 10 ملايين يورو إضافية للتعاون التنموي في فلسطين في مشاريع تتركز على تشغيل الشباب والتعليم والاقتصاد الأخضر.

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