هيئة المطاعم تبحث سبل التعاون مع وزارة الحكم المحلي بغزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بحثت الهيئة الفلسطينية للمطاعم، مع وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة، سبل التعاون والعمل المشترك.



ووزار وفد من مجلس إدارة الهيئة وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس احمد ابو راس في مكتبه أول أمس.



وطالب رئيس وفد الهيئة المهندس أبو راس، بإعفاء المنشات السياحية من رسوم الإشغال و ذلك لعدم الانتفاع بسبب الاغلاق، بالإضافة إلى المطالبة بالاعفاء من رسوم الحرفه لعام 2020-2021، والتدخل لدى بلديات القطاع لتقديم الاعفاء من رسوم المياه و الصرف الصحي باستثناء المنشات التي عملت بشكل متقطع.



وشدد وفد الهيئة على ضرورة تخفيض على ضريبة الاملاك، مطالبة وكيل الوزارة بالايعاز للبلديات بالتنسيق مع الهيئة في حال منح تراخيص لاي منشاه سياحيه بوصفها صاحبة اختصاص بهذا الموضوع.



من جانبه وعد وكيل الوزارة المهندس احمد ابو راس، بعمل اللازم، ودراسة الاستجابة للمطالب، مقدراً الظرف العام، يأن قطاع السياحه اكثر المتضررين في ظل الجائحة.