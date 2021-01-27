شاهد: قوات الاحتلال تقتلع آلاف الأشجار الحرجية والزيتون شرق طوباس



وأفادت مديرية زراعة طوباس والأغوار الشمالية، بأن جرافات تابعة للاحتلال قامت منذ ساعات الصباح بقص ما يقارب عشرة آلاف شجرة حرجية (صنوبر واكاسيا)، واقتلاع اكثر من 100 شجرة زيتون.



وقدرت مديرية الزراعة المساحة المدمرة 200 دونم.



وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها.













رام الله - دنيا الوطناقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، آلافالأشجار الحرجية، والزيتون في منطقة عينون شرق طوباس.