شاهد: قوات الاحتلال تقتلع آلاف الأشجار الحرجية والزيتون شرق طوباس
رام الله - دنيا الوطن
اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، آلاف
الأشجار الحرجية، والزيتون في منطقة عينون شرق طوباس.
وأفادت مديرية زراعة طوباس والأغوار الشمالية، بأن جرافات تابعة للاحتلال قامت منذ ساعات الصباح بقص ما يقارب عشرة آلاف شجرة حرجية (صنوبر واكاسيا)، واقتلاع اكثر من 100 شجرة زيتون.
وقدرت مديرية الزراعة المساحة المدمرة 200 دونم.
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها.
اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، آلاف
الأشجار الحرجية، والزيتون في منطقة عينون شرق طوباس.
وأفادت مديرية زراعة طوباس والأغوار الشمالية، بأن جرافات تابعة للاحتلال قامت منذ ساعات الصباح بقص ما يقارب عشرة آلاف شجرة حرجية (صنوبر واكاسيا)، واقتلاع اكثر من 100 شجرة زيتون.
وقدرت مديرية الزراعة المساحة المدمرة 200 دونم.
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها.
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