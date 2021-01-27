غنيم يتفق مع وزير الموارد المائية العراقي على التوقيع على مذكرة تفاهم مشترك

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رام الله - دنيا الوطن

اتفق رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، على توقيع والبدء في تنفيذ بنود التعاون ضمن مذكرة التفاهم التي تم الموافقه عليها من الحكومتين، لتخدم أهداف الطرفين في تبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات في مجال المياه والصرف الصحي.



جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء عبر "الفيديو كونفرنس"، بحثا خلاله تعزيز التعاون لما له من انعكاسات ايجابية على تطوير القطاع المائي وتحسين الخدمات المقدمة للشعبين، والعمل على تطوير برامج لتبادل الخبرات.



وأطلع غنيم الوزير العراقي على خطط سلطة المياه لتطوير قطاع المياه من خلال العمل على توفير مصادر بديلة وعلى رأسها تحلية مياه البحر، وتكثيف العمل في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها من خلال تنفيذ وتشغيل مشاريع محطات المعالجة في مختلف المحافظات.



من جانبه، عبر الحمداني عن تقديره للتجربة الفلسطينية الريادية في قطاع المياه على الرغم من كافة التحديات التي فرضت عليها مصادر مياه محدودة نتيجة الاحتلال.



وتطرق إلى تبعيات تفشي فيروس (كورونا) وأثرها في إبراز أهمية الترابط بين المياه ومختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة والزراعة، واستعداد وزارته لتقديم الدعم من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة، واهتمامها وزارته بالاستفادة والاطلاع على التجربة الفلسطينية في العديد من المجالات ومنها محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتطوير المؤسساتي.



ووجه الوزير العراقي دعوة رسمية لغنيم للمشاركة في أعمال مؤتمر بغداد الأول للمياه، المقرر خلال شهر آذار المقبل لتكون فرصة لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين.