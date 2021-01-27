بشارة: وزارة المالية ستعمل على زيادة الدعم المالي لمستشفى المقاصد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير المالية شكري بشارة، أن وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة ستعمل على زيادة الدعم لمستشفيات القدس وخاصة مستشفى المقاصد.



جاء ذلك خلال عقد بشارة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مجلس ادارة مستشفى المقاصد، بحضور وكيل وزارة شؤون القدس سعيد يقين، ومدير عام وحدة شراء الخدمة في وزارة الصحة الدكتور هيثم الهدري، لمناقشة آخر تطورات أزمة مستشفى المقاصد.



وشدد بشارة على أهمية دعم مستشفيات القدس، وتقديم الدعم لهم لتمكينهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه وتقديم الرعاية الصحية للمواطن الفلسطيني.



وأثنى ممثلو مستشفى المقاصد على جهود الحكومة المتواصلة لدعم المستشفيات المقدسية وسعيها المتواصل لضمان ديمومة عملها.