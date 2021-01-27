تفاصيل اجتماع محافظ سلطة النقد مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

التقى محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، في مقر سلطة النقد اليوم، بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف.



واستعرض المحافظ خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد للمحافظة على استقراره وتطوره، سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا).



وأطلع المحافظ ممثل الاتحاد الأوروبي على أهم الإجراءات التي قامت وتقوم بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الفئات المتضررة وتوفير موارد لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء، وبرنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة (كورونا)، والذي يتم تنفيذه حالياً من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.



من جانبه تقدم سفين بالتهنئة للمحافظ بمنصبه الجديد، وأشار إلى الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ما يخدم تطور تنمية القطاعين المصرفي والاقتصادي.