الشرطة الفلسطينية تعلن دخول عصر الذكاء الصناعي





رام الله - دنيا الوطنفي إطار توجه الشرطة الفلسطينية المستمر نحو توظيف الذكاء الصناعي لخدمة العمل الشرطي وتحسين جودة الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين في كافة مجالات العمل الشرطي تم اعتماد الخوذة الذكية كجزء من تجهيز الشرطة في العمل الميداني.وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان هذا الأمر من شأنه تطوير وسائل البحث والتقصي لدى الشرطة وتسهيل عمل الكادر البشري في متابعة وملاحقة ورصد الأشخاص والمركبات وذلك من خلال البرامج المتقدمة المثبتة على الخوذة التي تتضمن خاصية التعرف على الوجوه وقراءة لوحات المركبات وخاصية الرؤية الليلة والتي ترتبط رقمياً بغرفة العمليات المركزية.بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في الجهود الشرطية في الحد من انتشار فايروس كورونا من خلال قدرتها على قياس درجة الحرارة عن بعد للأشخاص الموجودين في الأماكن العامة من مسافات آمنة.وأضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أن هذه خطوة من سلسلة خطوات تسعى الشرطة للقيام بها خلال الفترة القادمة لتوظيف الذكاء الصناعي في خدمة العمل الشرطي والعمل الجنائي وذلك انسجاماً مع التوجه العالمي في استغلال التطور التقني والرقمي في خدمة العمل الأمني.