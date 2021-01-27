مجدلاني: الحركة النقابية العمالية الفلسطينية كانت ومازالت بالطليعة بالدفاع عن حقوق العمال وتحقيق تطلعاتهم

أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، أن الحركة النقابية العمالية في دولة فلسطين كانت ومازالت في الطليعة بالدفاع عن حقوق العمال والطبقة العاملة وتحقيق تطلعاتها.



وأضاف خلال كلمته صباح اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر العام السادس للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين "مؤتمر شهداء لقمة العيش"، المنعقد في مدينة أريحا أن تعزيز دور الحركة النقابية يقتضي تعزيز وتطوير النضال السياسي والاجتماعي الامر الذي يمكننا من تطوير آليات الممارسة الديمقراطية الحقيقية.



وأضاف: نبارك للحركة العمالية انجازها ووحدتها وتواصل مؤتمراتها، وثمن انعقاد المؤتمر السادس نحو الحرية والعدالة الاجتماعية.



كما توجه مجدلاني بالتحية للطبقة العاملة الفلسطينية، ولشهداء لقمة العيش، مؤكدا أن كافة اجراءات الاحتلال ضد العمال الفلسطينين مخالفة للقوانين الدولية، وهي بذلك ترتكب جرائم بشعة ضد العمال الفلسطينين.