الحكم 15عاماً على مدان بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة مي رمزي، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.





وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إلزامه بدفع نفقات محاكمة بواقع ألف دينار أردني.