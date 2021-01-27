الحكم 15عاماً على مدان بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (أ،ش) عن تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها إلى دولة أجنبية سندا لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014.
أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (أ،ش) عن تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها إلى دولة أجنبية سندا لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014.
وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إلزامه بدفع نفقات محاكمة بواقع ألف دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة مي رمزي، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة مي رمزي، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
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