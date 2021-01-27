المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسلطة الطاقة يبحثان أفق التعاون

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بحث المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية أفق التعاون المشترك بينهما، في لقاء عقد بمقر سلطة الطاقة اليوم الأربعاء.



وضم اللقاء من المجلس د. محمد أبو عيد، مدير عام إدارة التطوير الفني، وم. حازم مراعبة مسؤول دائرة المشاريع والاحتضان، وم. أيمن إسماعيل مساعد رئيس سلطة الطاقة للشؤون الفنية، وم. هنادي مسعود مدير عام التخطيط، وم.باسل ياسين مدير عام الطاقة المتجددة.



وناقش الطرفان أسس التعاون المشترك والخطوات العملية والترتيبات الخاصة لإنشاء مركز التميز للطاقة المتجددة.



واتفق الطرفان على ترتيب الأولويات في هذا المجال وعمل مذكرة تفاهم والتعاون والتواصل الدائم في مجال دعم واحتضان المشاريع الإبداعية في مجال الطاقة.



كم اتفقا على عقد ورشة عمل تتناول عدد من المحاور المهمة لتحديد الأهداف والأولويات والاحتياجات في قطاع الطاقة المتجددة بهدف تطوير هذا القطاع، على أن يشارك في الورشة إضافة للمجلس وسلطة الطاقة، خبراء محليين ودوليين والشركات العاملة في القطاع.



جدير بالذكرأن مركز التميز والابداع هو أحد سبع مراكز رئيسة ينوي المجلس الأعلى للإبداع والتميز إنشائها لتكون رافعة حقيقية لاقتصاد المعرفة في فلسطين من خلال الشراكات وتضافر جهود الجهات ذات العلاقة.