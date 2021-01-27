عاجل

  • البيت الأبيض: بايدن سينظم قمة دولية حول المناخ في 22 أبريل المقبل

  • وصول أنتوني بلينكن إلى مبنى وزارة الخارجية الأميركية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: 38 إصابة جديدة بـ(كورونا) بين الأسرى بسجن "ريمون"

نادي الأسير: 38 إصابة جديدة بـ(كورونا) بين الأسرى بسجن "ريمون"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نادي الاسير الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل (38) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قسم (4) بسجن (ريمون)، وهو القسم الذي أُعلنت فيه أول حالات الإصابة في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، ما يرفع عدد الإصابات في السجن إلى (111) منذ التاريخ المذكور، وحصيلة الإصابات منذ بداية انتشار الوباء إلى أكثر من (335).

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، إن ما يجري في قسم (4) كان متوقعًا، نتيجة مماطلة إدارة السّجن منذ لحظة انتشار العدوى في أخذ العينات وكذلك الإعلان عن نتائجها، الأمر الذي ساهم في تصاعد أعداد الإصابات.

واعتبر نادي الأسير أن ما يجري كارثة، خاصة أن أكثر من (40) أسيرًا في القسم يعانون من مشاكل صحية، عدا عن وجود أسرى كبار في السّن، وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية.

وتابع إن المعطيات التي رُصدت منذ بداية انتشار الوباء في سجن "ريمون" الذي يقبع فيه أكثر من (650) أسيرًا خطيرة ومقلقة، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الأسرى المصابين المعزولين في قسم (8)، والذي نُقل إليه معظم المصابين مؤخرًا، حيث عزلتهم إدارة السجن في ظروف قاسية ومأساوية، دون أدنى توفير لشروط الرعاية الصحية.

كما جرى نقل عدد من الأسرى المصابين مؤخرًا إلى مستشفى "سوروكا" بعد تراجع أوضاعهم الصحية، كان آخرهم الأسير خالد غيظان.

يُشار إلى أن غالبية الأسرى في سجن "ريمون" تلقوا اللقاح، عدا قسم (4) الذي تنتشر فيه العدوى، إضافة إلى مجموعة من الأسرى الذين امتنعوا عن أخذه لجملة من التخوفات المتعلقة بسياسات إدارة سجون الاحتلال ومنها الإهمال الطبي المتعمد.

يذكر أن إدارة السجون شرعت بإعطاء الأسرى اللقاح بعد ضغوط ومطالبات من عدد من المؤسسات الحقوقية، والتي تصاعدت بعد عملية التحريض التي أطلقها "وزير الأمن" في حكومة الاحتلال، والتي تضمنت إعلانًا بحرمان الأسرى من اللقاح.

وحمّل نادي الأسير مجددًا إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين وكافة الأسرى، وطالب الصليب الأحمر الدولي بالعمل جديًا وبشكلٍ حثيث وعاجل، لتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظل الظرف الراهن، ومع تصاعد قلقهم على حياة أبنائهم، وما تواجهه المؤسسات من تحديات راهنة في متابعة أوضاع الأسرى، وكذلك الضغط على الاحتلال بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأوضاع الصحية للأسرى.

أخبار ذات صلة

وزير التربية ومحافظ طوباس يتفقدان مدرسة المالح المهددة بالهدم من الاحتلال

وزير التربية ومحافظ طوباس يتفقدان مدرسة المالح المهددة بالهدم من الاحتلال

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسلطة الطاقة يبحثان أفق التعاون

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسلطة الطاقة يبحثان أفق التعاون

&#34;شؤون القدس&#34; تدين ملاحقة الوزير الهدمي وإخضاعه لتفتيش جسدي واستجوابه

"شؤون القدس" تدين ملاحقة الوزير الهدمي وإخضاعه لتفتيش جسدي واستجوابه

نوفل: الجانب الروسي قرر تسليم فلسطين 100 ألف جرعة من لقاح (كورونا) مجانا

نوفل: الجانب الروسي قرر تسليم فلسطين 100 ألف جرعة من لقاح (كورونا) مجانا

&#34;النقد&#34; تعلن عن تشكيل الفريق الاستشاري للتكنولوجيا المالية

"النقد" تعلن عن تشكيل الفريق الاستشاري للتكنولوجيا المالية

(فتح) تقرر عدم ترشح أي عضو بالثوري أو المركزية بانتخابات المجلس التشريعي

(فتح) تقرر عدم ترشح أي عضو بالثوري أو المركزية بانتخابات المجلس التشريعي

حنا ناصر يُسلم ممثل منظمة التعاون الإسلامي دعوة للرقابة على الانتخابات

حنا ناصر يُسلم ممثل منظمة التعاون الإسلامي دعوة للرقابة على الانتخابات

شاهد: وزارة الاتصالات تمنح شركة مشتهى رخصة البريد الداخلي في قطاع غزة

شاهد: وزارة الاتصالات تمنح شركة مشتهى رخصة البريد الداخلي في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

وزير التربية ومحافظ طوباس يتفقدان مدرسة المالح المهددة بالهدم من الاحتلال

وزير التربية ومحافظ طوباس يتفقدان مدرسة المالح المهددة بالهدم من الاحتلال

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسلطة الطاقة يبحثان أفق التعاون

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسلطة الطاقة يبحثان أفق التعاون

&#34;شؤون القدس&#34; تدين ملاحقة الوزير الهدمي وإخضاعه لتفتيش جسدي واستجوابه

"شؤون القدس" تدين ملاحقة الوزير الهدمي وإخضاعه لتفتيش جسدي واستجوابه

المجلس الوطني: ما تقوم به إسرائيل بالقدس ومقدساتها جرائم تستوجب مساءلتها دولياً

المجلس الوطني: ما تقوم به إسرائيل بالقدس ومقدساتها جرائم تستوجب مساءلتها دولياً

ديوان الموظفين بغزة يتحدث عن تثبيت أصحاب العقود المفرزين على وزارة الصحة

ديوان الموظفين بغزة يتحدث عن تثبيت أصحاب العقود المفرزين على وزارة الصحة

الخارجية: جرائم الاحتلال المتواصلة تُفند ادعاءات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة

الخارجية: جرائم الاحتلال المتواصلة تُفند ادعاءات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة

مستوطنون يحرثون عشرات الدونمات شرق بيت لحم

مستوطنون يحرثون عشرات الدونمات شرق بيت لحم

مجلس الإفتاء الأعلى يُحذر من خطورة الدعوة لما يسمى بالديانة الإبراهيمية

مجلس الإفتاء الأعلى يُحذر من خطورة الدعوة لما يسمى بالديانة الإبراهيمية

منوعات

شاهد: تعليق محمد رمضان على &#34;دعاء&#34; أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: تعليق محمد رمضان على "دعاء" أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ&#34;النذل&#34;

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ"النذل"

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

شقيقة سعاد حسني تشن هجوماً لاذعاً على منى زكي وتصفها بـ&#34;المغيَّبة&#34;

شقيقة سعاد حسني تشن هجوماً لاذعاً على منى زكي وتصفها بـ"المغيَّبة"

شاهد: وفاء الكيلاني وتيم حسن يحسمان الجدل حول طلاقهما بهذه الصورة

شاهد: وفاء الكيلاني وتيم حسن يحسمان الجدل حول طلاقهما بهذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق &#34;كل أفلامك قبلات&#34;

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق "كل أفلامك قبلات"

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق &#34;مبروك&#34;

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق "مبروك"

عربي

حسان دياب: اللبنانيون يواجهون تحديات ضخمة ووضع الحكومة المالي صعب

حسان دياب: اللبنانيون يواجهون تحديات ضخمة ووضع الحكومة المالي صعب

اشتباكات بين الحشد الشعبي وتنظيم الدولة في صحراء غرب العراق

اشتباكات بين الحشد الشعبي وتنظيم الدولة في صحراء غرب العراق

قرارات بحرينية للحد من انتشار (كورونا)

قرارات بحرينية للحد من انتشار (كورونا)

السعودية تدخل على خط أزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا

السعودية تدخل على خط أزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا