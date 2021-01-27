"النقد" تعلن عن تشكيل الفريق الاستشاري للتكنولوجيا المالية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، عن تشكيل الفريق الاستشاري للتكنولوجيا المالية، الذي يهدف إلى طرح ومناقشة القضايا ذات العلاقة بقطاع التكنولوجيا المالية، وآليات الاستفادة من الحلول التكنولوجية ودعم الرياديين وأصحاب الأفكار الابتكارية والشركات الناشئة.



جاء ذلك عقب لقاء محافظ سلطة النقد فراس ملحم، مجموعة مختصة من العاملين في منظومة الإبداع والريادة التكنولوجية، ضمت ممثلين عن حاضنات ومسرّعات الأعمال ومراكز الابتكار التكنولوجية، بحضور المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي إياد زيتاوي، والموظفين ذوي العلاقة من سلطة النقد، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وتم خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التواصل المباشر البنّاء لتبادل الأفكار والآراء والمقترحات والخطوات التي من شأنها النهوض بقطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار وتوظيفها في تقديم حلول إبداعية وابتكارية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة.



وأكد ملحم أن تشكيل هذا الهيكل الاستشاري المختص يأتي انسجاما مع رؤية سلطة النقد الهادفة إلى تطوير ودعم قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية لأنظمة الدفع في فلسطين، وذلك ضمن إجراءات الحوكمة والشفافية والابتعاد عن الاحتكار في هذا القطاع.



وأشار إلى الاهتمام الاستراتيجي لسلطة النقد خلال السنوات المقبلة لإتمام التحول نحو وسائل الدفع الالكترونية والتكنولوجيا المالية المتطورة، وذلك انطلاقا من كونها الحلول الأكثر فعالية في مواجهة التحديات السياسية والمالية وأهميتها في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني للحد من صعوبة الوصول إلى الخدمات المالية.