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شؤون فلسطينية

حنا ناصر يُسلم ممثل منظمة التعاون الإسلامي دعوة للرقابة على الانتخابات

حنا ناصر يُسلم ممثل منظمة التعاون الإسلامي دعوة للرقابة على الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
سلم رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، للقائم بأعمال مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين علي صافي، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية للمنظمة للرقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021.

وأكد ناصر، خلال تسليم الدعوة، أهمية الرقابة الإقليمية على العملية الانتخابية، مجدداً دعوته لكافة الجهات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية للمشاركة في الرقابة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يذكر، أن لجنة الانتخابات، تدعو في بداية أي عملية انتخابية، الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد، للتقدم بطلب اعتماد كهيئة رقابة، ما يمكنها من الدخول إلى المراكز الانتخابية؛ للاطلاع على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، والتأكد من نزاهتها وشفافيتها.

وكانت لجنة الانتخابات، وجهت دعوتين رسميتين للاتحاد والبرلمان الأوروبيين؛ للرقابة على العملية الانتخابية.

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