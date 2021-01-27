سياسي مصري يكشف أسرار جديدة عن حسني مبارك وأخطر رجاله

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رام الله - دنيا الوطن

كشف مصطفى الفقي، السياسي المصري البارز في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، أسراراً لأول مرة عن الرئيس الراحل.



وقال الفقي لبرنامج "يحدث في مصر"، إن مبارك كان كبيراً في السن في أواخر أيامه في الحكم، وسيطرت عناصر من الشباب على السلطة، وحدث زواج بين السلطة والمال، بحسب ما نقله موقع (روسيا اليوم).



ولفت الفقي إلى أنه كانت هناك بدايات وإرهاصات كثيرة على الثورة ضد مبارك، ولكنه كان لديه اقتناع بأنه فعل مع الشعب ما يمكن أن يفعله، ولن تحدث الثورة، قائلًا: "لو مبارك أعلن في 26 يناير عن تغيير الحكومة، وحل مجلسي الشعب والشورى، وتعيين نائب له، لأصبحنا الآن في سيناريو آخر".



وقال الفقي: إن صفوت الشريف، وزكريا عزمي، وحبيب العادلي، وعمر سليمان، أخطر رجال مبارك، مشيراً إلى أن أصعب اللحظات في حياة مبارك، كانت وفاة حفيده وليس يوم تخليه عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.



وأوضح، أن مبارك كان يقبل الاختلاف في الرأي، ويتراجع عن رأيه إذا اقتنع بوجود آخر سليم، موضحاً أن الراحل كان يمتلك القدرة على الاختيار الوطني بسهولة.



وأكد الفقي، أن مبارك، كان يتسم بذكاء اجتماعي شديد، ويحقق التوازن في المجموعات والقوى، متابعاً على لسان أسامة الباز، مدير مكتب الرئيس الأسبق، عن قرار عزل محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق: "قال لي إن الرئيس الفرعون الوحيد لو قرر يشيل ويحط ابني الناس تصفق له وتعظمه، ومصر فيها صاحب قرار واحد".