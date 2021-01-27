عربي

اشتباكات بين الحشد الشعبي وتنظيم الدولة في صحراء غرب العراق

اشتباكات بين الحشد الشعبي وتنظيم الدولة في صحراء غرب العراق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، أن قواتها اشتبكت مع عناصر من تنظيم الدولة خلال عملية أمنية في صحراء محافظة الأنبار بغرب البلاد.

وقال قائد عمليات الأنبار في الحشد، قاسم مصلح، إن "الحشد الشعبي نفذ عملية في صحراء الأنبار الغربية واشتبك مع عناصر تنظيم الدولة خلال العملية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف، أن "القوة عثرت خلال العملية على مضافات لتنظيم الدولة، وأن الاشتباكات ما زالت مستمرة، والعملية الأمنية مستمرة أيضا للقضاء على جيوب الإرهاب في الصحراء".

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عربي

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