قرارات بحرينية للحد من انتشار (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت البحرين، الأربعاء، أنها ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم، وستحول الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى "التعلم عن بعد" لمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار فيروس (كورونا).



يأتي ذلك، بعد تأكيد وزارة الصحة البحرينية، أنها رصدت سلالة متحورة من الفيروس، دون ذكر نوعها.



ويسري قرار وقف الخدمات الداخلية في المطاعم، والتحول إلى "التعلم عن بعد" في البحرين، اعتباراً من الأحد المقبل، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).



وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن لقاح فيروس (كورونا) المستجد، سيتاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد.



وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، قد أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح (كوفيد- 19) المنتج من قبل شركة (سينوفارم) الصينية، ضمن جهود التصدي للوباء، وذلك بعد أن تقدمت شركة "جي 42 للرعاية الصحية" وكيل شركة (سينوفارم) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بكافة المستندات المطلوبة.



كما أجازت البحرين، الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر- بيونتيك" للوقاية من فيروس (كورونا).