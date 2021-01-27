شؤون فلسطينية

شاهد: وزارة الاتصالات تمنح شركة مشتهى رخصة البريد الداخلي في قطاع غزة

شاهد: وزارة الاتصالات تمنح شركة مشتهى رخصة البريد الداخلي في قطاع غزة
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
وقعت شركة معين مشتهى للسياحة والسفر والبريد صباح اليوم عقدا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك باعتماد الشركة موزعا للبريد الداخلي.

وجاء هذا التوقيع خلال اجتماع عقد صباح اليوم مع وكيل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس سهيل مدوخ وبحضور مدراء عامون من الوزارة والمستشار القانوني للوزارة وادارة الشركة ممثلة بالحاج وسيم مشتهى مدير عام الشركة والسيد محمد مشتهى الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من مدراء الشركة وقسم الشئون القانونية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة وسيم مشتهى، بأن هذه الاتفاقية ستوفر فرص العمل للخريجين والمهندسين والاداريين في كافة المجالات، إضافة لإمكانية استيعاب الشركة السائقين والمراسلين في كافة مناطق قطاع غزة

واكد مشتهى، في تصريح صحفي لدنيا الوطن، بأن هذه الاتفاقية كسرت الاحتكار على توزيع البريد الداخلي، وفرصة لتطوير عمل البريد وسرعة إنجازه ضمن فريق متخصص يتم اختياره بعناية لتحسين مستوى العمل من خلال متابعة مباشرة وميدانية، فيما يضمن توفير الجهد والوقت على المواطنين في قطاع غزة

وكشف مشتهى، بأن هذه الاتفاقية الجديدة تؤهل الشركة التعاقد مع الشركات والوزارات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية في مجال توصيل البريد الخاص بهم وتبليغ الفواتير والاخطارات والاوراق القضائية للمواطن.

ويعد هذا الانجاز الجديد للشركة أضافة نوعية للخدمات التي تقدمها شركة معين مشتهى في القطاع السياحي على مستوى فلسطين.


 

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