كهرباء غزة: فصل مفاجئ لخطي القبة وبغداد المغذيان لمدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنه تم فصل مفاجئ لخطي القبة وبغداد المغذيان لمدينة غزة من داخل الأراضي الفلسطينية عام 1948.



وأكدت الشركة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه بعد التواصل مع الجهات المختصة، تبين أن سبب الفصل، ناتج عن كسر لأحد الأبراج الحديدية الناقلة، لافتة إلى أنه جاري التواصل؛ من أجل ضمان إعادة الخطوط للخدمة في أسرع وقت ممكن.



وأشارت إلى أن الخطين، يحملان قرابة 25 ميجاوات من داخل الأراضي الفلسطينية عام 1848 باتجاه قطاع غزة.