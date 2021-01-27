شؤون فلسطينية

الرجوب: يجب استمرار التنسيق بين فلسطين ومصر على كافة الأصعدة وخاصة المصالحة

الرجوب: يجب استمرار التنسيق بين فلسطين ومصر على كافة الأصعدة وخاصة المصالحة
رام الله - دنيا الوطن
أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء جبريل الرجوب، سفير جمهورية مصر لدى فلسطين، طارق طايل، اليوم الأربعاء، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية.

ووضع الرجوب، السفير طايل، خلال اللقاء بصورة التحضيرات الجارية لعقد الانتخابات الشاملة، بعد إصدار المراسيم الرئاسية التي حددت مواعيد عقدها، إضافة للاستعداد لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي ستحتضنه القاهرة خلال شباط/ فبراير المقبل.

وأكد الرجوب ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين فلسطين ومصر على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

وثمن الرجوب الموقف المصري، الداعم للحوار الوطني الفلسطيني، والدور المهم الذي لعبته لتذليل العقبات أمام إنجاز الاتفاق، موجهاً الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والقيادة المصرية على دعمهم للحوار.

بدوره، جدد السفير طايل، التأكيد على استمرار الدعم المصري للحوار الوطني الفلسطيني؛ للوصول لعقد الانتخابات الوطنية الشاملة على أسس ديمقراطية ونزيهة.

وأكد موقف بلاده الداعم لشعبنا الفلسطيني، وللحقوق الوطنية الفلسطينية، والحق في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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