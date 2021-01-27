ديوان الموظفين بغزة يتحدث عن تثبيت أصحاب العقود المفرزين على وزارة الصحة

أ️كدت فدوان أبو شريعة، مدير عام الإدارة العامة للتعيينات في ديوان الموظفين العام بقطاع غزة، أنه مع بداية العام 2019 تم البدء بتثبيت أصحاب عقود الديوان المفرزين على وزارة الصحة ما قبل تاريخ 13/12/2015 أي تم تثبيت أصحاب عقود 2015 و2016.





وقالت أبو شريعة في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الأربعاء: "في العام 2020 تم تثبيت أصحاب عقود من تم التعاقد معهم ما قبل تاريخ 31/12/2018، أي أنه تم تثبيت كل صاحب عقد خلال العام 2017 أو العام 2018 في عام 2020".





وأضافت: "متوقع خلال الفترة المقبلة، صدور قرار بتثبيت المتعاقدين بعد تاريخ 1/1/2019، والذين هم على قوائم الانتظار".

رام الله - دنيا الوطن