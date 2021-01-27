دولي

الصحة العالمية تتحدث عن اقتراب "المرحلة القاتمة" لـ(كورونا)

الصحة العالمية تتحدث عن اقتراب "المرحلة القاتمة" لـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
صرح الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، بأن العالم يقترب من المرحلة القاتمة في مواجهة جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

نقل موقع (مصراوي) تصريحات المنظري التي وردت بكلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات (كورونا)، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

وأضاف المنظري أن القدرات الإقليمية تستنفد لأقصى حد، خاصة مع مرور الإقليم بـ 9 أزمات إنسانية واسعة النطاق، منها على سبيل المثال انفجار مرفأ بيروت وسيول السودان.

وتابع المنظري: "عام 2020 أتاح لنا فرصا لإحداث تحول في أسلوب عملنا، وزيادة عدد المختبرات لإجراء تحاليل PCR لـ(كورونا) من 20 مختبرا إلى أكثر من 450 مختبرا بنهاية العام وهذا إنجاز رائع، كما تعززت قدرات وحدات الرعاية الحرجة وممارسات مكافحة العدوى للوقاية والمكافحة على الصعيد الوطني وغير الوطني".

في سياق متصل، يعقد خبراء من منظمة الصحة العالمية اجتماعًا دوريًا لمناقشة لقاح فيروس (كورونا) الروسي "سبوتنيك V" يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني، وفقًا للنشرة الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية حول التقدم المحرز في تقييم اللقاحات ضد "كوفيد 19".

وتشير الوثيقة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات حول اللقاح الروسي، وطلبت منظمة الصحة العالمية بيانات إضافية من الشركة المصنعة.

وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن تقديم السلطات الروسية طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس (كورونا) المستجد في الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تبدأ عملية المراجعة التدريجية في فبراير/ شباط المقبل، لكن وحسب وجهة نظر القراء، فمن المحتمل أن لا توافق الولايات المتحدة الأمريكية على الترويج للقاح الروسي حتى يتم بيع لقاحها "فايزر".

أخبار ذات صلة

إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من تفشي (كورونا)

إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من تفشي (كورونا)

إيران: سنرد بقوة على أي تهديد إسرائيلي

إيران: سنرد بقوة على أي تهديد إسرائيلي

وزير الاستخبارات الإسرائيلية يكشف تفاصيل زيارته إلى السودان

وزير الاستخبارات الإسرائيلية يكشف تفاصيل زيارته إلى السودان

القناة 12: المستشفيات العامة في حالة انهيار بسبب (كورونا) وجهود الطاقم الطبي تتلاشى

القناة 12: المستشفيات العامة في حالة انهيار بسبب (كورونا) وجهود الطاقم الطبي تتلاشى

100 مليون و840 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

100 مليون و840 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

يوتيوب يمدد تجميد حساب ترامب

يوتيوب يمدد تجميد حساب ترامب

بدء تطعيم موظفي البيت الأبيض ضد (كورونا)

بدء تطعيم موظفي البيت الأبيض ضد (كورونا)

تركيا تحظر الحفلات في منتجعات التزلج

تركيا تحظر الحفلات في منتجعات التزلج

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: ما تقوم به إسرائيل بالقدس ومقدساتها جرائم تستوجب مساءلتها دولياً

المجلس الوطني: ما تقوم به إسرائيل بالقدس ومقدساتها جرائم تستوجب مساءلتها دولياً

مستوطنون يحرثون عشرات الدونمات شرق بيت لحم

مستوطنون يحرثون عشرات الدونمات شرق بيت لحم

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من خطورة الدعوة لما يسمى بالديانة الإبراهيمية

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من خطورة الدعوة لما يسمى بالديانة الإبراهيمية

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الصحة: تسجيل خمس حالات وفاة و655 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل خمس حالات وفاة و655 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

نادي الأسير: الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكرعن الأسير مسالمة

نادي الأسير: الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكرعن الأسير مسالمة

نقل الأسير خالد غيظان للمستشفى بعد تراجع صحته لإصابته بـ (كورونا)

نقل الأسير خالد غيظان للمستشفى بعد تراجع صحته لإصابته بـ (كورونا)

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في قباطية بجنين

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في قباطية بجنين

منوعات

شاهد: تعليق محمد رمضان على &#34;دعاء&#34; أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: تعليق محمد رمضان على "دعاء" أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ&#34;النذل&#34;

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ"النذل"

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

شقيقة سعاد حسني تشن هجوماً لاذعاً على منى زكي وتصفها بـ&#34;المغيَّبة&#34;

شقيقة سعاد حسني تشن هجوماً لاذعاً على منى زكي وتصفها بـ"المغيَّبة"

شاهد: وفاء الكيلاني وتيم حسن يحسمان الجدل حول طلاقهما بهذه الصورة

شاهد: وفاء الكيلاني وتيم حسن يحسمان الجدل حول طلاقهما بهذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق &#34;كل أفلامك قبلات&#34;

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق "كل أفلامك قبلات"

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق &#34;مبروك&#34;

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق "مبروك"

عربي

السعودية تدخل على خط أزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا

السعودية تدخل على خط أزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا

روسيا تسجل أقل من 18 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) بروسيا منذ أكتوبر

روسيا تسجل أقل من 18 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) بروسيا منذ أكتوبر

وسط تصاعد الاحتجاجات.. البرلمان التونسي يُوافق على تعديل وزاري

وسط تصاعد الاحتجاجات.. البرلمان التونسي يُوافق على تعديل وزاري

الصدر: ضغوطات تمارس على المحافظات السنية بزعم محاربة الإرهاب

الصدر: ضغوطات تمارس على المحافظات السنية بزعم محاربة الإرهاب