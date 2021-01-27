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روسيا تسجل أقل من 18 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) بروسيا منذ أكتوبر

روسيا تسجل أقل من 18 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) بروسيا منذ أكتوبر
رام الله - دنيا الوطن
لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر، تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ18 ألف حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصد 17741 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 18241 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 29 أكتوبر الماضي عندما تم تسجيل 17717 إصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1837 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1813 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.3% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس (كورونا) في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 594 حالة وفاة، مقابل 564 وفاة أمس، فيما تماثل 27922 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و774672 إصابة، منها 71076 حالة وفاة، و501113 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و202483 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 100.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 342 ألفا خلال آخر 24 ساعة، فيما لا يزال أكثر من 648 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي (كورونا)، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.

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