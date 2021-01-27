شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من خطورة الدعوة لما يسمى بالديانة الإبراهيمية

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من خطورة الدعوة لما يسمى بالديانة الإبراهيمية
رام الله - دنيا الوطن
حذر مجلس الإفتاء الأعلى من خطورة الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية الحديثة المزعومة وما يتفرع منها، وقال إنها تشكل ردّةً صريحة عن الإسلام، وهي دعوة ضالة، خبيثة ماكرة، وأن الغرض منها خلط الحق بالباطل، وتشكل خطرًا محدقًا بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، يحرم اتباعها، أو تبنيها، ولا بد من تفنيدها، وكشف حقيقة أهدافها، وبيان مخاطرها.

وأوضح المجلس في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن مشروع الدين الإبراهيمي المزعوم، فضلاً عن استهدافه عقيدة المسلمين تحديداً، لكنه توظيف سياسي لمفهوم الديانة الإبراهيمية، يستفيد منه المحتل الغاصب، لترسيخ حقه المزعوم الموهوم، وهو إذن يشكل خطرًا واضحًا على مجمل قضايا أمتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وقد تجلى ذلك بما أصدره القائمون على هذا المشروع من وثيقة "مسار إبراهيم"، والذي يهدف إلى إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، بما يتماهى مع خارطة إسرائيل الكبرى، وهي تنص صراحة على أن أراضي الدول التي يسجلها هذا المسار ليست ملكًا لقاطنيها، وإنما هي خاصة بأصحاب الحق الأصلي، الذين يزعمون أنهم الأبناء الحقيقيون لإبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وبذا يتيح لهم الدين المنسوب إليه زورًا وبهتانًا فرصة الاندماج في المنطقة، والمطالبة بحقوقهم التاريخية والدينية المدعاة في أي مكان وطئته أقدامهم، حسب التصور التوراتي.

وأشار المجلس الى أنه يظهر من هذه المسميات أنها ضرب من التضليل والخداع، فلا مشكلة للمسلمين ولا للفلسطينيين مع أتباع الديانات السماوية، وأن حقيقة الصراع في أرضنا يتمثل في مواجهة المشروع الصهيوني الاحتلالي الاستيطاني.

وجاء في البيان "يظهر أن المروجين لها يتذرعون بهذه التسميات، لتبرير أفعالهم الخبيثة، فيسمون هذه الاتفاقات وتلك المسارات باسم (إبراهيم) عليه السلام، ولو كان ما يفعلونه صواباً لما احتاجوا إلى أن يعطوه اسم (إبراهيم)، وإنما هو تأسيس لما بعده من مصائب، ومحاولة بائسة لتغطية المخازي السياسية، بغطاء مقدس من الدين، لتمريرها على الناس".

أخبار ذات صلة

ديوان الموظفين بغزة يتحدث عن تثبيت أصحاب العقود المفرزين على وزارة الصحة

ديوان الموظفين بغزة يتحدث عن تثبيت أصحاب العقود المفرزين على وزارة الصحة

بعد أنباء اعتماد تفريغات 2005.. كم راتب الجندي في الأجهزة الأمنية الفلسطينية؟

بعد أنباء اعتماد تفريغات 2005.. كم راتب الجندي في الأجهزة الأمنية الفلسطينية؟

الخارجية: جرائم الاحتلال المتواصلة تُفند ادعاءات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة

الخارجية: جرائم الاحتلال المتواصلة تُفند ادعاءات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة

مستوطنون يحرثون عشرات الدونمات شرق بيت لحم

مستوطنون يحرثون عشرات الدونمات شرق بيت لحم

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

لجنة بـ (كنيست) تناقش إعادة الجنود الأسرى بغزة

لجنة بـ (كنيست) تناقش إعادة الجنود الأسرى بغزة

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الصحة: تسجيل خمس حالات وفاة و655 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل خمس حالات وفاة و655 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرثون عشرات الدونمات شرق بيت لحم

مستوطنون يحرثون عشرات الدونمات شرق بيت لحم

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من خطورة الدعوة لما يسمى بالديانة الإبراهيمية

مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من خطورة الدعوة لما يسمى بالديانة الإبراهيمية

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

نادي الأسير: الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكرعن الأسير مسالمة

نادي الأسير: الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكرعن الأسير مسالمة

نقل الأسير خالد غيظان للمستشفى بعد تراجع صحته لإصابته بـ (كورونا)

نقل الأسير خالد غيظان للمستشفى بعد تراجع صحته لإصابته بـ (كورونا)

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في قباطية بجنين

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في قباطية بجنين

الصحة: نُجري اتصالات مع الصين للحصول على لقاح (سينوفارم)

الصحة: نُجري اتصالات مع الصين للحصول على لقاح (سينوفارم)

&#34;التربية&#34;: جريمة إعدام الطالب ريان تستوجب وقفة جادة للجم انتهاكات الاحتلال

"التربية": جريمة إعدام الطالب ريان تستوجب وقفة جادة للجم انتهاكات الاحتلال

منوعات

شاهد: تعليق محمد رمضان على &#34;دعاء&#34; أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: تعليق محمد رمضان على "دعاء" أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ&#34;النذل&#34;

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ"النذل"

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

شقيقة سعاد حسني تشن هجوماً لاذعاً على منى زكي وتصفها بـ&#34;المغيَّبة&#34;

شقيقة سعاد حسني تشن هجوماً لاذعاً على منى زكي وتصفها بـ"المغيَّبة"

شاهد: وفاء الكيلاني وتيم حسن يحسمان الجدل حول طلاقهما بهذه الصورة

شاهد: وفاء الكيلاني وتيم حسن يحسمان الجدل حول طلاقهما بهذه الصورة

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق &#34;كل أفلامك قبلات&#34;

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق "كل أفلامك قبلات"

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق &#34;مبروك&#34;

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق "مبروك"

عربي

روسيا تسجل أقل من 18 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) بروسيا منذ أكتوبر

روسيا تسجل أقل من 18 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) بروسيا منذ أكتوبر

وسط تصاعد الاحتجاجات.. البرلمان التونسي يُوافق على تعديل وزاري

وسط تصاعد الاحتجاجات.. البرلمان التونسي يُوافق على تعديل وزاري

الصدر: ضغوطات تمارس على المحافظات السنية بزعم محاربة الإرهاب

الصدر: ضغوطات تمارس على المحافظات السنية بزعم محاربة الإرهاب

الحوثيون: على أمريكا أن تحظر الدعم العسكري للسعودية

الحوثيون: على أمريكا أن تحظر الدعم العسكري للسعودية