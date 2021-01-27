شؤون فلسطينية

لجنة بـ (كنيست) تناقش إعادة الجنود الأسرى بغزة

لجنة بـ (كنيست) تناقش إعادة الجنود الأسرى بغزة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تجتمع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بـ (كنيست) الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع الجنود الأسرى بغزة، أرون شاؤول وهدار غولدين، وذلك على خلفية الاتصالات غير المباشرة مع (حماس)، فيما يتعلق بنقل معدات طبية، وربما حتى لقاحات إلى غزة.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، تقرر عقد الاجتماع للجنة، عقب تقديم عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير هدار غولدين، بالتماس إلى المحكمة العليا لمنع إرسال لقاحات (كورونا) إلى غزة.

ووفقاً للصحيفة، يشارك في جلسة المناقشة عائلات الجنود، وممثلو وزارة الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، قال تسور غولدين- شقيق الضابط هدار-: "لم أتخيل أبدًا أن أخي التوأم سيكون ضحية لأكبر تجارة سيئة في البلاد، في ظل اتصالات لنقل آلاف اللقاحات إلى منظمة (حماس) في غزة دون طلب فوري من القيادة السياسية لعودة الجنود.

بالتزامن مع انعقاد اللجنة، خرجت مظاهرة خارج (كنيست) بمشاركة أعضاء "وسام الحمضيات" للمطالبة بالعودة الفورية لأرون وهدار.

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