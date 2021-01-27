دولي

إيران: سنرد بقوة على أي تهديد إسرائيلي

إيران: سنرد بقوة على أي تهديد إسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد مجيد تخت روانجي، مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها، وسترد بقوة على أي تهديد لأمنها.

ويأتي الموقف الإيراني بعد ساعات من تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، التي قال فيها إن تل أبيب تعمل على وضع مخططات وسيناريوهات للتعامل مع المحاولات الإيرانية لتطوير قنبلة نووية.

وقال روانجي: "إن إسرائيل تواصل الكذب والخداع لإظهار أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا للمنطقة"، مبينا أن تل أبيب تهدف من خلال التهديدات إلى التعتيم على أسلحتها النووية وأفعالها التي تهدد استقرار المنطقة برمتها.

ونوه إلى أن إسرائيل فعلت كل ما في وسعها لهدم الاتفاق النووي المبرم مع طهران، وعلى المجتمع الدولي أن يكون حذرا من ذلك، مطالبا المجتمعَ الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه التهديدات الإسرائيلية.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي كشف، مساء أمس الثلاثاء، عن أن إسرائيل أعدت مخططا دقيقا لشن هجوم عسكري محتمل على إيران من شأنه أن يحبط أي محاولات للاقتراب من امتلاك قنبلة نووية.

وحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) أكد كوخافي خلال مؤتمر نظمه معهد الأبحاث الدفاعية في جامعة تل أبيب أنه طلب من فرقه العمل على وضع خطط جديدة للتصدي لما وصفه بأنه تهديد نووي إيراني في حال اتخذ قرار سياسي باستهداف طهران.

وادعى أن إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب غير المسموح بها وأجهزة الطرد المركزي التي طورتها؛ مما يسمح لها بتسريع عملية تطوير قنبلة نووية، مشددا على معارضته العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني حتى لو تم إدخال تعديلات عليه، وطالب بإبقاء العقوبات المفروضة على طهران.

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