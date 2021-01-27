الصحة: نُجري اتصالات مع الصين للحصول على لقاح (سينوفارم)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مستشار ديوان وزيرة الصحة الفلسطينية، علي عبد ربه، أن اتصالات تجرى مع الصين؛ من أجل الحصول على لقاح (سينوفارم) المضاد لفيروس (كورونا).



وأشار عبد ربه إلى أن "الجانب الفلسطيني، سيشتري كمية من اللقاحات، فيما سيتم التبرع بجزء آخر من الجهات الصينية، مؤكداً أن الصين "دولة صديقة للشعب الفلسطيني، ودائماً تقف إلى جانبه في كافة المجالات".



وأضاف: "وصول أول دفعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي إلى الأراضي الفلسطينية، مطلع شباط/ فبراير المقبل، بعد شراء كميات منه لتطعيم الطواقم الطبية إلا إذا "حدثت مفاجآت بإغلاق الحدود والمطارات والنقل الجوي".