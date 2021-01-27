الاحتلال يفكك منشأتين زراعيتين في الخان الأحمر ويستولي عليهما

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رام الله - دنيا الوطن

فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منشأتين في الخان الأحمر، واستولت على معداتهما.



وقال المتحدث باسم الخان الأحمر، عيد أبو خميس، إن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة الأحمر، وفككت بركسين يستخدمان لتربية المواشي في تجمع أبو فلاح بالخان، دون تسليم أصحابها إخطارات مسبقة بذلك، واستولت على معداتهما، قبل أن تنسحب من المكان.