الاحتلال يعتقل 5 أسرى محررين من بلدة حزما

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 5 شبان من منازلهم في الحارة الشرقية من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وجميعهم أسرى محررون.



وأفاد مركز حزما الإعلامي، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت عدداً من الشبان من حزما، وهم: نديم عبدالحميد حسن الخطيب، ومصعب عبد الرحمن حسن الخطيب، وعودة أحمد عسكر الخطيب، وأسامة علي عسكر الخطيب، وعادل عصام عسكر الخطيب.



وكانت قوات الاحتلال، قد أصابت الليلة الماضية، شاباً برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالقدم، خلال مواجهات اندلعت في البلدة.