الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اللية الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات، طالت العديد من المواطنين بمناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.



ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة بيرزيت شمال المدينة.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة بيرزيت واعتقلت الشابين مجدي ناصر وشحة (27 عاماً)، ومهند نجيب سيف (24 عاما).



وأفادت، أن مواجهات اندلعت بين شبان، وقوات الاحتلال، في حي الطيرة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.



وشهدت مدينة الخليل، اعتقال قوات الاحتلال للمواطنين عيسى النجار، ونزار محمد يوسف النواجعة، وذلك بعد مداهمة وتفتيش محلات ومتاجر قرب مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية.



وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من منازلهم في الحارة الشرقية من بلدة حزما شمال شرق المدينة، وجميعهم أسرى محررون.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت عدداً من الشبان من حزما، وهم: نديم عبد الحميد حسن الخطيب، ومصعب عبد الرحمن حسن الخطيب، وعودة أحمد عسكر الخطيب، وأسامة علي عسكر الخطيب، وعادل عصام عسكر الخطيب.



وكانت قوات الاحتلال، قد أصابت الليلة الماضية، شاباً برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالقدم، خلال مواجهات اندلعت في البلدة.



وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مصطفى حسين بني عودة، بعد مداهمة بلدة طمون جنوب المدينة.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين بينهم طفلان شقيقان من بلدتي برقين، وقباطية جنوب جنين.



وذكر منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال، اعتقلت في برقين المواطن غسان راشد شلاميش، وابنيه هيثم (١٥ عاماً)، وإياد (١٦ عاماً)، علماً، أن إياد أصيب قبل أشهر برصاص الاحتلال.



كما واعتقلت في قباطية الشابين طارق زياد محمد أبو الرب، وهو شقيق الأسير محمد زياد أبو الرب المحكوم بالسجن مدى الحياة، والشاب أنور نضال سباعنه، بعد مداهمة منازل ذويهما والعبث بمحتوياتهما.



في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين عدد من الشبان، وقوات الاحتلال دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ثابت نصار من قرية مادما، والمواطن أيهم ناهض عقل، من بلدة سبسطية شمال المدينة.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير سمير طبنجة (21 عاماً) من منطقة وادي شاهين وسط المدينة، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.



يذكر، أن الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من حملة اعتقالاته، التي طالت عدداً من الشبان والفتية في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.



وتواصل قوات الاحتلال، عمليات دهم وتفتيش يومية بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لاعتقال وإرهاب المواطنين وتخريب محتويات منازلهم.